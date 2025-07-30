Казань примет чемпионат России по легкой атлетике с 7 по 10 августа

С 7 по 10 августа столица Татарстана примет главные национальные соревнования по легкой атлетике. На Центральном стадионе, где ранее успешно прошли Универсиада-2013 и Игры БРИКС-2024, выступят сильнейшие спортсмены страны, включать действующих чемпионов и молодых перспективных атлетов.

Как заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, организаторы завершают подготовку инфраструктуры и ожидают около 30 тысяч зрителей. В программе чемпионата, помимо спортивных баталий, запланированы яркая церемония открытия с участием эстрадных звезд и разнообразная развлекательная программа.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил особую значимость проведения турнира в Казани, подчеркнув, что город заслужил репутацию спортивной столицы России благодаря успешной организации крупных международных соревнований.

Тридцать татарстанских атлетов получат шанс побороться за медали на домашней арене. Организаторы обещают создать комфортные условия для всех участников и гостей мероприятия.