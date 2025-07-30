Казань примет крупнейший российско-китайский бизнес-форум

news_top_970_100
Город
30 июля 2025  09:59

18 августа в МВЦ «Казань Экспо» стартует III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие соберет представителей правительств, бизнеса и общественных организаций двух стран для обсуждения перспектив сотрудничества.

В программе форума запланированы дискуссии по ключевым направлениям взаимодействия: от экономики и промышленности до образования и культуры. Особое внимание уделят вопросам транспортной логистики и правового регулирования бизнеса. Параллельно пройдет международная выставка Russia China Expo площадью 10 000 кв.м.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, форум стал важной площадкой для заключения реальных контрактов. В прошлом году мероприятие собрало рекордные 10 000 участников из 36 стран.

Деловая программа дополнена культурными мероприятиями, включая фестиваль китайского кино и национальный праздник «Китайский Сабантуй» на озере Нижний Кабан.

news_right_column_240_400
Новости
«Барс» усилил линию обороны Никитой Лисовым
Мехди Дорваль в ближайшее время станет игроком «Рубина»
Дополнительного выходного из-за Дня Республики Татарстан в этом году не будет
О судьбе священника-узника сняли документальный фильм
О судьбе священника-узника сняли документальный фильм
В Казани открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова
Казань автоматизирует борьбу с нарушителями
Казань автоматизирует борьбу с нарушителями
Работник предприятия упал с высоты в Зеленодольске
Татарстанцы чаще выбирают индивидуальный загородный туризм
Татарстанцы чаще выбирают индивидуальный загородный туризм