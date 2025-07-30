Казань примет крупнейший российско-китайский бизнес-форум

18 августа в МВЦ «Казань Экспо» стартует III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие соберет представителей правительств, бизнеса и общественных организаций двух стран для обсуждения перспектив сотрудничества.

В программе форума запланированы дискуссии по ключевым направлениям взаимодействия: от экономики и промышленности до образования и культуры. Особое внимание уделят вопросам транспортной логистики и правового регулирования бизнеса. Параллельно пройдет международная выставка Russia China Expo площадью 10 000 кв.м.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, форум стал важной площадкой для заключения реальных контрактов. В прошлом году мероприятие собрало рекордные 10 000 участников из 36 стран.

Деловая программа дополнена культурными мероприятиями, включая фестиваль китайского кино и национальный праздник «Китайский Сабантуй» на озере Нижний Кабан.