Казань примет международную выставку International Property Market (IPM)

С 14 по 16 мая в Казани в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» пройдет выставка International Property Market (IPM), посвященная реставрации исламских архитектурных памятников. Гости увидят лучшие проекты восстановления мечетей, включая редкие образцы деревянного зодчества.

Одним из ключевых объектов выставки станет мечеть XVIII века в селе Маскара (Кукморский район). После масштабной реставрации, включающей укрепление конструкций, воссоздание минарета и восстановление внутреннего убранства, святыня откроется для верующих уже в июне 2025 года.

«Это не просто реставрация — это возрождение духовного центра. Проект станет новой точкой притяжения для жителей республики», — подчеркивает председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

KazanForum 2025 соберет участников из более чем 100 стран, а IPM станет площадкой для диалога архитекторов, реставраторов и девелоперов. В рамках программы также запланированы симпозиум по устойчивой архитектуре (IBEIS 2025) и экскурсии по знаковым объектам мусульманского наследия Татарстана.

Этот форум станет крупнейшим за всю историю и укрепит позиции Казани как центра исламской культуры и архитектуры.