Казань примет межконфессиональный хоккейный турнир с участием 200 спортсменов

С 30 мая по 1 июня в Казанском Дворце Спорта состоится межконфессиональный хоккейный турнир «Кубок Дружбы – Дуслык», объединяющий спортсменов из шести регионов России. В соревнованиях примут участие более 200 хоккеистов, представляющих 10 команд из Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Организаторами турнира выступили Федерация хоккея Республики Татарстан, Казанская епархия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман РТ при поддержке ПАО «Татнефть» и администрации Казани.

Как отметил вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, церемония открытия начнется с символического матча между командами разных конфессий. «Мы активно работаем над расширением географии и состава участников – уже поступают заявки из-за рубежа, а также проявляют интерес представители других религиозных общин, включая буддистов», – подчеркнул он.

Помимо спортивной программы, гостей ждет насыщенная культурная часть: выставка, посвященная 80-летию Победы, концерт легендарной группы «Самоцветы» и специальные призы для зрителей.