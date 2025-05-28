Казань примет межконфессиональный хоккейный турнир с участием 200 спортсменов

news_top_970_100
Город
28 мая 2025  15:05

С 30 мая по 1 июня в Казанском Дворце Спорта состоится межконфессиональный хоккейный турнир «Кубок Дружбы – Дуслык», объединяющий спортсменов из шести регионов России. В соревнованиях примут участие более 200 хоккеистов, представляющих 10 команд из Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Организаторами турнира выступили Федерация хоккея Республики Татарстан, Казанская епархия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман РТ при поддержке ПАО «Татнефть» и администрации Казани.

Как отметил вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, церемония открытия начнется с символического матча между командами разных конфессий. «Мы активно работаем над расширением географии и состава участников – уже поступают заявки из-за рубежа, а также проявляют интерес представители других религиозных общин, включая буддистов», – подчеркнул он.

Помимо спортивной программы, гостей ждет насыщенная культурная часть: выставка, посвященная 80-летию Победы, концерт легендарной группы «Самоцветы» и специальные призы для зрителей.

news_right_column_240_400
Новости
Опубликован список домов, попадающих под отключение горячей воды в июне
Братья Альшевские останутся в системе «Ак Барса»
Казань примет межконфессиональный хоккейный турнир с участием 200 спортсменов
В Казани восстановят жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший от атаки БПЛА
1 июня в Казани стартует фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ»
Студент КАИ потерял миллион рублей в результате телефонного мошенничества
19 тысяч жителей РТ прошли обследование в мобильных поликлиниках с начала года
Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района РТ