Казань примет первенство страны по сумо

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях, за медали поборются как юноши, так и девушки до 19 лет, сообщает Минспорта РТ.
Открытие первенства пройдет 29 марта. Чтобы получить золотую медаль одному из финалистов придется одержать две победы.
Спортивные состязания состоятся во дворце единоборств «Ак Барс» с 28 марта по 1 апреля. В них примут участие около 400 спортсменов из 25 субъектов РФ.
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях, за медали поборются как юноши, так и девушки до 19 лет, сообщает Минспорта РТ.
Открытие первенства пройдет 29 марта. Чтобы получить золотую медаль одному из финалистов придется одержать две победы.