Казань примет первенство страны по сумо

Спортивные состязания состоятся во дворце единоборств «Ак Барс» с 28 марта по 1 апреля. В них примут участие около 400 спортсменов из 25 субъектов РФ.

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Республика
27 марта 2024  17:01
Автор:
Владислав Косолапкин

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях, за медали поборются как юноши, так и девушки до 19 лет, сообщает Минспорта РТ.

Открытие первенства пройдет 29 марта. Чтобы получить золотую медаль одному из финалистов придется одержать две победы.

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