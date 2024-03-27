Казань примет первенство страны по сумо

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях, за медали поборются как юноши, так и девушки до 19 лет, сообщает Минспорта РТ.

Открытие первенства пройдет 29 марта. Чтобы получить золотую медаль одному из финалистов придется одержать две победы.