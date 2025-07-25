Казань примет пятый этап Российской серии кольцевых гонок с 25 по 27 мая

С 25 по 27 июля трасса «Казань Ринг Каньон» примет пятый этап Российской серии кольцевых гонок. На 817 км трассы М7 в Высокогорском районе развернется масштабное соревнование, где будут представлены 5 классов автомобилей и пройдет 8 захватывающих гонок.
В рамках этапа зрители увидят:
- Гонки TCR, категории международного уровня
- Соревнования в классе «Спортпрототип CN» с участием российских спортивных автомобилей 527 Shortcut
- Другие популярные классы российского автоспорта
Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) – ведущее автоспортивное соревнование страны, проводимое с 2014 года.
Для болельщиков организаторы подготовили обширную развлекательную программу, включая выставку автомобилей и автограф-сессии с пилотами.