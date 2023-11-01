Казань примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Движение уже насчитывает более 200 тысяч участников.

Республика
1 ноября 2023  09:34
Автор:
Дмитрий Смирнов

Он пройдет с 8 по 12 ноября на площадке МВЦ «Казань Экспо». На него должны приехать 2650 делегатов из 89 регионов. Организаторами мероприятия в этом году стали Российские студенческие отряды, правительство Татарстана, Министерство науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД», госкорпорация «Росатом» и технологическая компания VK. Отметим, что подобные слеты проходят каждый год всегда в разных городах страны. 
В рамках программы слета пройдут Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов «#ТрудКрут», творческий фестиваль, спартакиада и кибертурнир.
Стоит напомнить, что движение студотрядов постоянно расширяется. Только за этот год сезонную работу нашли более 200 тысяч студентов. Из них свыше 12 тысяч из 22 городов и районов Татарстана.

По поручению президента РФ Владимира Путина при подготовке к трудовому семестру представители студотрядов проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям, востребованным на современном рынке труда, с дальнейшим трудоустройством по выбранной специальности.

«В этом году студенческие отряды Татарстана празднуют 60-летний юбилей. Символично, что Всероссийский слет движения пройдет именно у нас в республике. Слет будет ориентирован на разную молодежь, с разными интересами, которых объединяют студенческие отряды. Участники не словом, а делом еще раз докажут, что они пользуются всеми возможностями и пробуют себя не только в рабочих профессиях, но и в спорте, творчестве и других направлениях», — сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

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