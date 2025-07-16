Казань примет XVI Международный салон «Комплексная безопасность» в 2026 году

Татарстан подписал соглашение с МЧС России о проведении XVI Международного салона «Комплексная безопасность» в Казани в сентябре 2026 года. Это знаковое событие впервые выйдет за пределы Московского региона, ознаменовав новую эру в развитии системы безопасности страны.

Во время рабочей встречи Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС Александр Куренков договорились о создании в Лаишевском районе современного учебно-тренировочного полигона для спасателей. На площади 18 гектаров возле сел Габишево и Песчаные Ковали разместятся пять специализированных кластеров, включая зоны техногенной и пожарной безопасности, а также уникальный комплекс для отработки поисково-спасательных операций.

«Этот полигон станет важнейшим образовательным центром для всего Приволжского федерального округа, – подчеркнул Куренков. – Особое значение он приобретет для подготовки специалистов нефтехимической отрасли, столь значимой для Татарстана».

Минниханов отметил, что промышленный потенциал республики требует особого внимания к вопросам безопасности: «Нам критически важны современные технологии и высококвалифицированные кадры для защиты от техногенных угроз».

Салон «Комплексная безопасность» в Казани соберет ведущих мировых экспертов – уже несколько стран подтвердили участие в мероприятии. Выставочная программа развернется на площадке «Kazan Expo», расположенной всего в 15 км от нового полигона.