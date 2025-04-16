Казань принимает чемпионат России по сумо с участием 700 спортсменов

С 18 по 20 апреля Дворец единоборств «Ак Барс» в Казани станет центром российского сумо. Здесь пройдут чемпионат страны среди взрослых и первенства среди юниоров до 22 и 24 лет с участием 700 спортсменов из более чем 30 регионов, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Программа турнира:

18 апреля – чемпионат России среди взрослых (мужчины и женщины) с торжественной церемонией открытия в 16:00, посвященной 80-летию Победы

19 апреля – первенство России среди спортсменов до 22 лет

20 апреля – соревнования юниоров до 24 лет

Спортсмены будут состязаться в классических весовых категориях, включая абсолютную. Особенностью турнира станет финальная серия до двух побед одного из борцов.

«Татарстан с радостью принимает эти престижные соревнования. Наш Дворец единоборств имеет богатый опыт проведения мероприятий мирового уровня», – отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Перед стартом соревнований РУСАДА проведет антидопинговый инструктаж для участников. Вход для зрителей свободный, онлайн-трансляция будет доступна в сообществе Федерации сумо России ВКонтакте.

Напомним, что в 2021 году Казань уже принимала чемпионат Европы по сумо, признанный одним из лучших в истории этого вида спорта.