Казань принимает финал Всероссийского конкурса учителей родных языков

Столица Татарстана принимает финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». С 16 по 21 сентября педагоги из 79 регионов России будут соревноваться за звание лучших в своей профессии.

Как рассказала журналистам замдиректора Департамента государственной общеобразовательной политики Минпросвещения РФ Анна Тимофеева, с каждым годом конкурс становится все популярнее. В этом году за победу борются 79 педагогов, представляющих 36 языков народов России – от самых распространенных до языков малочисленных коренных народов.

Руководитель Федерального института родных языков народов РФ Эсет Бокова отметила, что участие в этом конкурсе – уже большая победа для каждого педагога.

Программа конкурса включает в себя заочный и два очных тура. Учителям предстоит провести уроки, внеклассные мероприятия и мастер-классы, демонстрируя свое педагогическое мастерство и творческий подход.

Торжественное закрытие конкурса и церемония награждения победителей состоится 21 сентября в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.