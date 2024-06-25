Казань принимает крупнейший в России турнир по плаванию для людей с синдромом Дауна

Сегодня в Казани начинается международный турнир по плаванию «Победим вместе», который соберет рекордное количество участников и пройдет в России уже в шестой раз.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Завтра участников ждет парад открытия, до 30 июня продлятся соревновательные заплывы.

В этом году на старт выйдут 200 спортсменов из России, Италии, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Казань будут представлять 15 пловцов. В рамках турнира будут разыграны медали в 14 видах программы, включая вольный стиль, баттерфляй, брасс и другие, а также в четырех видах эстафетного плавания.

Проект «Победим вместе», задуманный для поддержки и развития спорта среди людей с синдромом Дауна, стартовал в 2016 году в Москве. С 2018 года турнир проводится на базе Казани, и с каждым годом его масштабы растут, привлекая все больше участников из разных стран.