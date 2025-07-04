Казань принимает масштабный фестиваль искусств «Горький+»

С 4 по 6 июля в столице Татарстана проходит яркий культурный марафон, посвященный творчеству Максима Горького. В программе более 50 мероприятий на разных площадках города.

У Центра семьи «Казан», к примеру, зрителей ждет цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0» в стиле начала XX века. В Лядском саду в дни фестиваля круглосуточно работает фотовыставка о жизни и творчестве писателя. Кульминацией станет 6 июля: в 19.00 в «Салават Купере» театр «Легкие крылья» представит спектакль-променад с акробатическими номерами, а в 20.00 начнется показ фильма «Горящий Горький» с уникальными фактами о посещении писателем Татарстана.

Завершится фестиваль кинопоказом спектакля-концерта с участием Евгения Миронова и Александры Урсуляк. Для посещения некоторых событий требуется предварительная регистрация.

