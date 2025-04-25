Казань принимает международный конгресс по пластической хирургии

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Россия/Мир
25 апреля 2025  17:55

В ИТ-парке имени Башира Рамеева стартовал крупный Международный конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической медицине. Организаторами выступили Минздрав РФ, правительство Татарстана и ведущие медицинские ассоциации.

Форум собрал более двух тысяч специалистов из России и зарубежных стран, включая ОАЭ, Турцию и Францию. Один из ключевых вопросов — реабилитация бойцов после ранений. «Пластическая хирургия боевых повреждений сегодня крайне востребована. Мы активно работаем над восстановлением участников спецоперации», — отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Главный пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова подчеркнула значимость проведения конгресса в Казани: «Город впечатляет культурным наследием и передовыми медицинскими технологиями. Благодарю руководство республики за поддержку».

Участников ждут мастер-классы, дискуссии и обмен опытом. Особенность форума — междисциплинарный подход, объединяющий специалистов разных направлений. Организаторы уверены, что конгресс поспособствует развитию реконструктивной медицины и улучшению методов лечения сложных травм.

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