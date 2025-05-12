Казань приняла рекордное число туристов в майские праздники

Столица Татарстана установила новый туристический рекорд в период майских праздников. С 1 по 11 мая город посетило около 200 тысяч гостей, что на 7,7% превышает показатели прошлого года. Почти половина туристов приехала из других регионов России, оставив в казанской экономике более 1,18 млрд рублей – на 10,2% больше, чем годом ранее.

Особый ажиотаж наблюдался во время проведения Казанского марафона 2-3 мая, когда загрузка отелей достигала 100%. Всего в городе работает 235 средств размещения на 17,5 тысяч мест.

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Казанский Кремль остался главным магнитом для туристов, приняв за праздники 103,8 тысячи посетителей. Значительно вырос интерес к городским музеям – Национальный музей РТ увеличил посещаемость на 26,9%, а смотровая площадка Центра семьи «Казан» приняла в два раза больше гостей.

«Гости особенно отмечают благоустроенность города, уникальную архитектуру и гастрономию, что побуждает их возвращаться снова», – подчеркнула директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.