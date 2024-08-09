Казань признана лидером по эффективности муниципального управления

Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ», один из самых влиятельных политических каналов с аудиторией более 305 тысяч подписчиков, опубликовал рейтинг эффективности муниципального управления крупнейших городов России по итогам семи месяцев 2024 года. Казань заняла в нем первое место.

Эксперты отметили устойчивую динамику развития и высокий потенциал столицы Татарстана. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как общее качество муниципального управления, способность властей реагировать на актуальные проблемы, динамика развития города, уровень комфорта жизни, развитие городской среды и другие параметры.

Среди сильных сторон Казани эксперты выделили развитую промышленность, высокие темпы роста заработных плат, активное развитие туризма и IT-сектора.

Второе и третье места в рейтинге заняли Нижний Новгород и Тюмень. Всего в исследовании приняли участие 28 городов, включая 14 городов-миллионников и 14 городов с населением более 500 тысяч человек.