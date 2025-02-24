Казань продолжает модернизацию школ искусств и библиотек в рамках нацпроектов

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Город
24 февраля 2025  15:18

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» музыкальные школы Казани получили новые инструменты и оборудование на сумму 20 млн рублей. За последние пять лет на оснащение и капитальный ремонт школ искусств города было направлено более 428 млн рублей из муниципального, республиканского и федерального бюджетов. В 2025 году работы продолжатся в рамках нацпроекта «Семья», включая ремонт библиотеки №25 на улице Побежимова.  

Основные достижения 2024 года 

- Приобретение инструментов и оборудования:  
  - На 20 млн рублей закуплены рояли, фортепиано, баяны, струнные и другие инструменты.  
  - Четыре учреждения дополнительного образования получили по 5 млн рублей на обновление материально-технической базы и методических пособий.  

- Капитальный ремонт:  
  - Шесть музыкальных и художественных школ отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура».  
  - С 2019 по 2023 год проведен капитальный ремонт в музыкальных школах №1 и №2, детской школе искусств №10 и других учреждениях.  

- Оснащение оркестров:  
  - Полностью оснащен сводный детский симфоджаз-оркестр.  
  - Обновлены музыкальные инструменты в детской музыкальной школе №4.  

Планы на 2025 год 

- Ремонт библиотеки №25:  
  - Библиотека на улице Побежимова включена в программу капитального ремонта по нацпроекту «Семья».  
  - Первый этап работ начнется уже в этом году.  

Инфраструктура культуры в Казани  

- Общее состояние:  
  - 95% учреждений культуры имеют новые или капитально отремонтированные здания.  
  - В городе работает 25 школ искусств, подведомственных управлению культуры Казани.  

- Обучение детей:  
  - В учреждениях дополнительного образования обучаются 8,4 тыс. детей.  
  - Самые востребованные направления: фортепиано, гитара, хоровое пение и живопись.  

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил: «Благодаря национальному проекту и системной поддержке шесть музыкальных и художественных школ получили капитальный ремонт. На смену нацпроекту «Культура» пришел новый проект «Семья», и мы надеемся, что эта работа будет продолжена».  

Начальник управления культуры Азат Абзалов добавил: «Мы видим, как преображаются наши учреждения культуры. Это важно не только для детей, но и для всего города».  

Казань продолжает активно развивать инфраструктуру культуры, уделяя особое внимание модернизации школ искусств и библиотек. Это позволяет создавать комфортные условия для обучения детей и повышает доступность культурных услуг для жителей города.  

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