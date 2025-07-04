Казань расширит сеть муниципальных парковок на 1,3 тысячи мест

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Город
4 июля 2025  11:46
Автор:
Елизавета Черкина

Власти Казани планируют создать 15 новых парковочных зон и модернизировать 15 существующих, что увеличит общее количество платных машино-мест в городе с 12 834 до 14 131. Согласно проекту постановления, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, новые парковки появятся на улицах Карбышева, Кирпичникова, Журналистов, Спортивная, Рихарда Зорге, а также на Вознесенском тракте, Кремлевской набережной и других оживленных участках.

Расширение затронет парковки на улицах Гаяза Исхаки, Лейтенанта Шмидта, Чистопольская, проспекте Победы и других ключевых магистралях. В общей сложности будет добавлено 821 новое парковочное место и дополнительно оборудовано 476 мест на существующих стоянках.
 

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