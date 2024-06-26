Казань расширяет программу приватизации: на продажу выставят еще 12 объектов недвижимости

Городские власти Казани приняли решение о расширении программы приватизации муниципальной собственности на 2023–2025 годы. В нее дополнительно включены 12 объектов общей площадью более 10,4 тысячи квадратных метров. Решение было принято на сессии Казанской городской Думы при участии мэра Ильсура Метшина.

Председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов пояснил, что изменения в программу вносятся с целью оптимизации структуры муниципальной собственности и пополнения городского бюджета.

В прогнозный план приватизации, который теперь насчитывает 167 объектов, включены: здание №3 и земельный участок на улице Баумана, помещения подвала и первого этажа в доме №11 по ул.Деловой, канализационная насосная станция и очистные сооружения на улице Гривской, пространства на первом и втором этажах в здании №28 по ул.Клары Цеткин, подвальные помещения в доме №26 по ул.Горького, здания конторы, механической мастерской в жилом массиве Мирный и другие объекты.

Ожидается, что реализация муниципальной собственности позволит привлечь дополнительные средства в бюджет города и направить их на реализацию социальных и инфраструктурных проектов.13:01