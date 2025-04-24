Казань развернула 300-метровую Георгиевскую ленту в память о Победе

На набережной реки Казанки состоялась масштабная патриотическая акция, в ходе которой более 1000 участников создали живую Георгиевскую ленту длиной 300 метров – самую большую в России. Мероприятие организовано «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке городских и республиканских властей, сообщает пресс-служба ведомства.

В акции приняли участие студенты, школьники, рабочие и активисты со всего Татарстана. Параллельно стартовала традиционная кампания по раздаче символических ленточек в парках, на улице Баумана и в районах республики.

«Эта акция – наш вклад в сохранение памяти о подвиге предков. В моей семье воевали четверо прадедов, двое не вернулись с фронта. Мы обязаны передавать эту историю новым поколениям», – подчеркнул Руслан Шигабуддинов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии».

Мероприятие стало ярким свидетельством единства народа в сохранении исторической памяти о Великой Победе.