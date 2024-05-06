Казань с началом летнего сезона станет площадкой для проведения больше 100 спортивных мероприятий

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Город
6 мая 2024  13:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана готовится провести серию соревнований различных масштабов для профессиональных спортсменов и любителей спорта. В общей сложности, пройдет больше 100 состязаний и турниров, озвучили сегодня на «деловом понедельнике».

Первым крупным мероприятием, вошедшим в этот перечень станет майский марафон среди бегунов. Казанский марафон – ежегодное мероприятие, в этом году отметит 10-летие. Ожидается, что в забегах примут участие 30 тысяч человек: в Казань приедут даже иностранные атлеты. Самая длинная «беговая дорожка» растянется на 42 км. Также будут дистанции на 3, 10 и 21 км. 

Две тысячи пенсионеров примут участие в торжественном параде «Игры долголетия» на «Трудовых резервах» – это плавание, футбол, дартс и другие виды спорта. Соревнования состоятся 16 мая.

Масштабнейшим мероприятием станут игры БРИКС, которые запланированы на 12-23 июня. Ожидается приезд лучших спортсменов из 70 стран мира. 

Также пройдет ежегодный забег «Ночная Казань» по Кремлевской набережной. Дата мероприятия назначена на 27 июля.

Затем 10 августа в Казани отметят День физкультурника. В этом году готовят площадки в экстрим-парке «Урам», Центре пляжных видов спорта и на стадионе «Трудовые резервы».

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