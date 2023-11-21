Казань сдает первый экзамен на уборку снега

Вчера на аппаратном совещании были заслушаны доклады сразу всех глав районов о подготовке города к предстоящим снегопадам.

Тон беседе с самого начала задал градоначальник Ильсур Метшин. Он обозначил основные принципы борьбы со снегом: «Три кита, на которых строится наша работа: вежливость и уважение к партнерам и собственникам жилья, настойчивость и системность».

Хотя горожане привыкли, что каждую зиму любой буран называют чрезвычайным обстоятельством. При этом вполне системно борются с его последствиями, начиная с центральных улиц и главных магистралей города и постепенно продвигаясь к окраинам. Недаром мэр отметил, что зима - это всегда испытание для городского хозяйства. Но строго наказал подчиненным держать «лицо» Казани в чистоте и порядке.

Поэтому готовиться к снегопадам начали, когда на улицах не наблюдалось ни одной снежинки.

Первым выступил глава самого большого района - Советского. Роман Фатхутдинов зачитал, что для уборки снега планируется задействовать 275 человек и 134 единицы снегоуборочной техники, заготовлено 27,5 тысячи тонн песко-соляной смеси и 1800 тонн реагентов. Среди последних особого внимания удостоилась зарекомендовавшая себя прошлой зимой с положительной стороны мраморная крошка. Также Фатхутдинов не без гордости отметил, что площадь, которую предстоит очищать от снега в этом году, заметно увеличилась за счет строительства Вознесенского тракта. Теперь она составляет почти 5 млн 958 тысяч кв. метров. Весь собранный снег будут свозить на два снегоплавильных пункта, которые расположены на проспекте Победы и на улице Аделя Кутуя. Каждый из них может утилизировать до 1722 тонн снега в сутки.

За порядком во дворах должны следить УК. В распоряжении всех УК района - 80 единиц спецтехники и 673 дворника. На случай бурана город добавит еще 21 единицу техники. Остро стоит (и не только в Советском районе) вопрос о вывозе снега из дворов многоэтажек. Все потому, что жители сами на общедомовых собраниях должны принять решение о вывозе собранных сугробов. И что более важно, найти источник финансирования этого процесса. Проще говоря, оплатить вывоз снега. Пока на весь район такое решение приняли жители 124 домов. Остальным придется ждать, пока припечет солнышко и растопит снежные горы.

Для недовольных предусмотрены горячая линия администрации - 223-20-00 (с 9.00 до 18.00) и телефон МУП «Городские мосты» - 295-77-05 (круглосуточно).

По словам главы Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова, вся техника района на 100% готова к зиме. Чтобы убрать от выпавшего снега 7 млн 300 тысяч кв. метров дорог, привлекут 400 рабочих и 234 единицы техники. Закуплено 12435 тонн смеси и порядка 2 тысяч тонн реагентов.

Свозить снег из данных районов будут в снегоплавильные пункты на улицах Крутовская и Портовая. Они смогут принимать около 500 машин со снегом в сутки.

Жители Вахитовского и Приволжского районов могут обращаться на горячую линию по номеру 223-21-11.

Фото: Фарит Муратов

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов в своем докладе отметил, что зимой будет задействовано 117 единиц уборочной техники, но их число на пике снегопада можно нарастить до 200. Для обработки дорог и тротуаров заготовлено 24 тысячи тонн песко-соляной смеси и 4 тысячи тонн реагента. Убирать предстоит площадь более 4 млн квадратных метров.

Здесь из 1356 объектов потребительского рынка 1028 заключили договоры на вывоз снег. 319 объектов будут содержать территорию собственными силами. Плюс договоры на вывоз снега заключили 10 промышленных предприятий района из 19.

По всем интересующим вопросам жители Кировского и Московского районов Казани могут обратиться на горячую линию по телефону 223-29-99.

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы тоже готовы к зиме, как доложил их глава Фанис Нурмухаметов. Здесь убираемая площадь составит более 4 млн «квадратов». Ее будут убирать силами 159 рабочих, 110 водителей и механизаторов, 98 единиц техники. Закуплено 11 тысяч тонн песко-соляной смеси и 614 тонн реагента. Утилизация снега будет проводиться на трех стационарных снегоплавильных пунктах - на улицах Несмелова, Васильченко, Короленко.

Свои замечания жители этих районов могут оставить по телефону горячей линии 223-22-33.

Для жителей города разработали чат-бот «Моя Казань» в Telegram-канале. Это запасной вариант для жалоб на плохую уборку снега.

Вся используемая техника подключена к навигационной системе. Поэтому администрациям легко отследить обстановку на фронтах борьбы со снегопадом.