Казань скорбит вместе со всей Россией

На момент написания материала в СК РФ сообщали о 137 погибших и 182 пострадавших, однако их число постоянно корректируется, ведь под завалами могли остаться люди. Другие источники называли большее количество погибших.

В эпицентре событий оказался депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин. Он находился в зрительном зале, когда из фойе послышались выстрелы.

- Были слышны крики, люди спускались вниз, кто-то прятался под сиденья кресел, кто-то за спинки, уходили наверх, но основная масса все-таки спускалась вниз, - описал он события. - И мы, видя, что это что-то серьезное, поскольку не оставалось сомнений, что это теракт, начали двигаться к сцене и прошли за кулисы, там находились музыканты оркестра группы «Пикник», которые были готовы выйти через несколько минут на сцену.

Подозреваемых в совершении теракта четверых мужчин задержали на следующий день в Брянской области. 24 марта их доставили в Басманный районный суд Москвы, где им была избрана мера пресечения в виде ареста.

Подозреваемым было предъявлено обвинение в терроризме (ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.

Стихийные мемориалы возникли по всей стране

Вскоре после трагедии Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.

- Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ, - сказал Владимир Путин, обращаясь с соболезнованиями ко всем, кто потерял родных и близких.

По всей стране стали возникать стихийные мемориалы. В Татарстане на мультимедийных щитах и баннерах стали появляться изображения свечи с надписью: «Скорбим со всей страной».

- С чувством глубокого потрясения воспринял скорбную весть о страшной трагедии, произошедшей в КЗ «Крокус Сити Холл», которая унесла жизни людей, - высказался мэр Казани Ильсур Метшин. - Это настоящее горе для города, области и всей страны. Казанцам близка и понятна боль потери близких, гибели людей при различных трагических событиях. От имени жителей города Казани и от себя лично выражаю семьям и близким погибших самые искренние соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

В казанском парке Победы 24 марта прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие активисты регионального отделения «Молодой гвардии», студотрядов, патриотического движения «Форпост», Лиги студентов, Общероссийского народного фронта и других организаций. Рядом с Вечным огнем они выложили свечами надпись «Татарстан. Скорбим. 22.03.2024» и почтили память погибших минутой молчания.

Также в Казани появился мемориал у часов на улице Баумана. Казанцы продолжили возлагать к нему цветы и в понедельник.

- Чувствую пустоту, - признался казанец Олег. - Как хрупка человеческая жизнь... Столько погибших людей, столько нереализованных планов...

- Я считаю важным поддержать россиян, - объяснил свой визит к мемориалу китайский студент Юй Циаси.

В РТ усилят меры безопасности

Утром в понедельник в Кабмине РТ прошло заседание правительства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов начал его с объявления минуты молчания.

Одной из центральных тем заседания стало обеспечение безопасности на массовых мероприятиях в Татарстане. Глава республики подчеркнул, что торгово-развлекательные центры в регионе будут тщательно осмотрены сотрудниками Росгвардии.

- Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, - отметил Раис РТ. - Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе.