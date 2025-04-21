Казань соберет мировых экспертов пластической хирургии

С 24 по 26 апреля ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани примет Международный конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической медицине. В событии участвуют специалисты из России, ОАЭ, Турции, Франции, Ливана, Египта и других стран.

В программе — обсуждение ключевых направлений: хирургии лица, коррекции молочных желез, ринопластики и безопасности косметологических процедур.

«Профильные конгрессы помогают врачам следить за новейшими тенденциями. Казанский форум соберет более 2000 специалистов, включая мировых звезд пластической хирургии», — отметила главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.

Параллельно пройдет выставка медицинских технологий, где представят препараты для косметологии, хирургические импланты и другие инновационные разработки.