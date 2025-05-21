Казань соберет самозанятых со всего Татарстана на центральной улице города

С 23 по 25 мая пешеходная улица Баумана превратится в масштабную площадку для демонстрации возможностей самозанятых специалистов республики. Организаторы ожидают, что ярмарка станет важным событием для развития малого предпринимательства в регионе.

Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Татарстана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Посетители смогут не только приобрести уникальные товары ручной работы, но и напрямую пообщаться с представителями различных сфер – от IT-специалистов до мастеров hand-made.

По последним данным, в республике зарегистрировано порядка 390 тысяч самозанятых граждан, чья совокупная выручка превысила 230 миллиардов рублей. За время действия специального налогового режима в бюджет поступило 8,3 миллиарда рублей налоговых отчислений.

«Подобные ярмарки – отличная возможность для самозанятых заявить о себе, а для жителей – познакомиться с широким спектром товаров и услуг, производимых в нашем регионе», – отмечают организаторы. Бесплатные торговые места позволят начинающим предпринимателям презентовать свои продукты без значительных финансовых затрат.