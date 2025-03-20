Казань стала авиахабом между Белоруссией, Россией и странами СНГ

Казанский аэропорт имени Г. Тукая стал ключевым пересадочным узлом для рейсов между Белоруссией, городами России и странами СНГ, пишет РБК. Российская авиакомпания Nordwind и белорусская Belavia подписали код-шеринговое соглашение, которое позволяет пассажирам из более чем 10 российских городов, а также Таджикистана и Киргизии, летать в Минск через Казань.

Среди городов, подключенных к новому маршруту, – Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Улан-Удэ, Иркутск, Томск, Омск, Уфа, Тюмень, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Махачкала, Красноярск, Бишкек и Худжанд. Пассажиры из Белоруссии также смогут использовать Казань как пересадочный узел для полетов в города Сибири и Урала.

— Код-шеринговое соглашение сразу же усилит авиасообщение между Казанью и Минском. К двум прямым рейсам Belavia добавятся еще семь рейсов в неделю через Санкт-Петербург. Таким образом, у пассажиров из Татарстана будет до девяти возможностей перелета в Минск, — отметил заместитель генерального директора Nordwind Airlines Антон Маттис.

Директор представительства Belavia в России Игорь Кирсанов подтвердил, что Казань стала первым региональным аэропортом, через который Belavia сотрудничает с российской авиакомпанией. Он не исключил увеличения количества рейсов из Минска в ближайшем будущем.

Генеральный директор аэропорта Казани Сергей Романцов подчеркнул, что новый статус пересадочного узла привлечет дополнительных пассажиров. — Руководство республики поставило задачу создать в Казани транспортный хаб. Благодаря Nordwind и Belavia, эта модель успешно реализуется, — сказал он.

С начала 2025 года пассажиропоток аэропорта Казани составил 866 тысяч человек, что на 1% больше, чем в прошлом году. В 2024 году через аэропорт было перевезено около 230 тысяч трансферных пассажиров.

Развитие авиахаба в Казани способствует укреплению транспортных связей между регионами России, Белоруссией и странами СНГ, а также повышает туристическую и деловую привлекательность столицы Татарстана.