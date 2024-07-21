Казань стала лидером по росту цен на новостройки за июнь

Как сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro, Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на новостройки за июнь.

Так, средняя стоимость квадратного метра жилья новом доме в Казани составила 259,6 тыс. рублей. Рост, к июню прошлого года получился +37%. Это больше, чем в цены в таких городах как: Челябинск (129,8 тыс. руб., рост +35,9%), Нижний Новгород (199 тыс. руб., рост +35,2%), Омск (143,5 тыс. руб., рост +31,3%) и Уфа (166,6 тыс. руб., рост +29,4%).

Москва, в этом рейтинге занимает 15-е место, со средней ценой «квадрата» в 499,1 тыс. рублей или +13,6% прироста цены. А минимальный рост цены показал Краснодар, там он составил +12,6% (162,9 тыс. руб. за кв.м.).