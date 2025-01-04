Казань стала популярным направлением для абитуриентов из Таджикистана

Казань заняла одно из первых мест среди городов, наиболее привлекательных для абитуриентов из Таджикистана, стремящихся получить образование в российских вузах. Об этом сообщил Андрей Патрушев, глава представительства Россотрудничества в Душанбе.

По данным Патрушева, «распределение по регионам подачи заявок выглядит следующим образом: востребованы Москва и Санкт-Петербург, но Казань также активно выбирают абитуриенты». Он отметил, что на профориентационных встречах специалисты акцентируют внимание студентов на других крупных регионах и вузах.

На сегодняшний день более 2000 заявок от жителей Таджикистана уже поступило в российские вузы по квотам, предоставляемым правительством РФ. Патрушев также подчеркнул, что число заявлений увеличивается с каждым днем, и таджикские абитуриенты чаще всего выбирают медицинские, инженерные специальности, а также области IT и гуманитарные дисциплины.