 Казань станет библиотечной столицей России в 2024 году
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Казань станет библиотечной столицей России в 2024 году

В городе насчитывается 50 библиотек.

Город
16 июня 2023  08:50
Автор:
Роза Габитова

На закрытии Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации было объявлено, что Казань станет библиотечной столицей России в 2024 году. 

Основным критерием при выборе новой столицы было состояние библиотечного дела в регионе. 

Мурманск, библиотечная столица этого года, передала почетный статус Казани на церемонии, которую посетили министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Управления культуры города Азат Абзалов и директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова. 

В Казани насчитывается 50 библиотек, расположенных в каждом районе города, которые посещают ежегодно около 200 тыс. читателей.

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