На закрытии Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации было объявлено, что Казань станет библиотечной столицей России в 2024 году.

Основным критерием при выборе новой столицы было состояние библиотечного дела в регионе.

Мурманск, библиотечная столица этого года, передала почетный статус Казани на церемонии, которую посетили министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава Управления культуры города Азат Абзалов и директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

В Казани насчитывается 50 библиотек, расположенных в каждом районе города, которые посещают ежегодно около 200 тыс. читателей.