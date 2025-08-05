Казань станет площадкой для молодежного урбанистического форума с 19 по 21 августа

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Город
5 августа 2025  15:15

С 19 по 21 августа в столице Татарстана пройдет II Всероссийский молодежный форум «Молодежь и городская среда». Мероприятие, организованное в рамках федерального форума по развитию малых городов, соберет более 400 молодых специалистов из 89 регионов страны.

Участников ждет насыщенная трехдневная программа с мастер-классами, воркшопами и проектными сессиями под руководством ведущих экспертов. Особое внимание уделят четырем ключевым направлениям: разработке концепций благоустройства, созданию городского контента, цифровым технологиям в урбанистике и карьерным возможностям в сфере.

Как отмечают в Минстрое РФ, форум уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для генерации идей по преобразованию городского пространства. Лучшие проекты участников получат шанс на реализацию через систему всероссийского онлайн-голосования.

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