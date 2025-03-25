Казань станет площадкой для презентации Энергостратегии России до 2050 года

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев представит долгосрочную программу развития энергетического сектора страны в рамках казанского форума «Энергопром». Об этом сообщил министр промышленности Татарстана Олег Коробченко.

Стратегический документ будет официально утвержден 1 апреля. Презентация пройдет на пленарном заседании форума. В мероприятии примут участие министр промышленности Антон Алиханов и президент Татарстана Рустам Минниханов

Форум «Энергопром», где состоится важное заявление, станет площадкой для обсуждения новых энергетических технологий и вопросов технологического суверенитета России.