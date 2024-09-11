Казань - столица уличного спорта

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В минувшие выходные на территории казанского экстрим-парка «Урам» состоялись всероссийские уличные игры Winline Urban Games, в которых приняли участие почти 1,4 тыс. спортсменов из 50 регионов России.

Всероссийские уличные игры в Казани прошли в пятый раз. Проект реализуется с 2020 года при поддержке Минспорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Призовой фонд соревнований в этом году составил 1,5 млн рублей. За соблюдением правил следила команда из 67 квалифицированных судей.

В субботу, 7 сентября, были разыграны 70 медалей в различных возрастных категориях. Днем позже прошли состязания по ряду дисциплин: баскетбол 3 на 3, флорбол, панна-футбол. Также были выявлены победители состязаний по роллер-спорту, велосипедному спорту, брекингу и воздушно-силовой атлетике.

Был установлен рекорд - Анна Кукушкина из Самарской области на состязаниях в дисциплине «фристайл-слалом скоростной» прошла дистанцию за 4,457 секунды.

Соревнования посетили известные на весь мир баскетболисты: Дмитрий Кулагин (Россия), Сергей Торопов (Россия), Джален Рейнольдс (США) и Маркос Найт (США). Звезды спорта встретились с болельщиками и раздали автографы в преддверии начала нового сезона Единой лиги ВТБ.