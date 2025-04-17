Казань столкнулась с дефицитом услуг на растущем рынке

В марте 2025 года спрос на услуги в Казани вырос на 13%, значительно опередив предложение, которое увеличилось лишь на 8%. Как отметил Александр Куроптев, директор направления Авито Услуги, рынок столкнулся с выраженным дисбалансом.

Цифровые услуги лидируют по темпам роста:

SEO и контекстная реклама — +131%

Продвижение в соцсетях — +85%

Бытовой сектор также показывает активность:

Парикмахерские услуги — +30%

Ремонт окон и балконов — +55%

Кровельные работы — +40%

Параллельно растет спрос на IT-специалистов. По данным hh.ru, в Татарстане за год работодатели искали 3,5 тыс. специалистов по информационной безопасности (+12%). Их медианная зарплата достигла 81,3 тыс. рублей в 2025 году, увеличившись на 25% за два года.

Эксперты отмечают, что текущий рост потребительской активности формирует устойчивый тренд на рынке услуг региона.