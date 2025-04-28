Казань усилит контроль за пожарной безопасностью с помощью дронов

В преддверии майских праздников сотрудники МЧС в Казани будут использовать беспилотники для выявления нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Татарстану Максим Трущин.

«Особое внимание уделим мониторингу с помощью беспилотных летательных аппаратов в праздничные дни. Также у нас функционирует система космического мониторинга, которая помогает обнаруживать природные пожары, включая возгорания камышей за пределами населенных пунктов, на ранних стадиях», – пояснил Трущин.

Эти меры позволят оперативно выявлять и предотвращать нарушения, особенно в условиях действующего в республике особого противопожарного режима.