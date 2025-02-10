Казань устанавливает рекорд по низкому уровню безработицы

По итогам 2024 года Казань достигла рекордно низкого уровня безработицы, составившего всего 0,18%. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин.



К январю 2024 года в городе было зарегистрировано 1 765 официальных безработных, что значительно меньше по сравнению с 1 193 человеками на начало текущего года.



— В условиях минимального уровня безработицы наблюдается рост числа вакантных рабочих мест. В Казани открыто почти 14 тысяч вакансий, что означает, что на одного безработного приходится 11 свободных мест, — отметил Муллин.



Он также добавил, что средняя заработная плата по заявленным вакансиям увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом и достигла 72 тысяч рублей.