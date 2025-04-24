Казань установила сроки устранения аварий на теплосетях

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Город
24 апреля 2025  17:38

Власти Казани утвердили план ликвидации последствий аварий на теплосетях. Согласно документу мэрии, подготовительные работы должны завершиться за 45 минут, а информирование о причинах, масштабах и сроках ремонта — в течение 10 минут.

Отключение электроэнергии допускается не более чем на два часа, воды — от 8 до 24 часов в зависимости от диаметра труб и глубины их залегания. Отопление могут отключать на 2–8 часов с учетом температуры воздуха и скорости остывания помещений. Исполком обязан оперативно сообщать СМИ о всех отключениях, чтобы снизить последствия аварий.

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