Казань в очередной раз подтвердила статус спортивной столицы

В 27 видах спорта было разыграно 387 комплектов медалей. Награды завоевали спортсмены из 38 стран. Больше всего наград - 509 - у российских спортсменов. Значительный вклад в копилку российской сборной внесли татарстанцы, они завоевали 115 золотых, 80 серебряных и 49 бронзовых медалей. Такую информацию озвучил на пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов.

В Казани было задействовано 16 спортивных объектов, и еще один - в Москве.

Всего в Играх БРИКС приняли участие 5460 человек из 82 стран, включая Россию. Далеко не все они соревновались. Непосредственно спортсменов среди них было 2852. Еще 1920 волонтеров. Причем казанских среди них - более 1700. Остальные - это официальные лица, члены делегаций, обслуживающий команды персонал и журналисты. Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов добавил, что средняя загрузка трибун составила порядка 80%, а во время финальных соревнований - все 100%.

Отвечая на вопросы СМИ, Леонов признался, что операционный бюджет Игр БРИКС в Казани - около 1,2 млрд рублей. Причем 200 млн рублей вложил бюджет Татарстана. Еще примерно миллиард выделило федеральное правительство - все-таки мероприятие имеет международное значение. И не озвученную министром сумму добавили спонсоры. Слово «операционный» означает, что обозначенная сумма была потрачена не только на саму организацию Игр, а еще и на подготовку соответствующей инфраструктуры города. «Бюджет был небольшим относительно других крупных международных спортивных мероприятий. Считаю, что мы уместились в хорошую цифру и сделали достойный продукт», - отметил Леонов. Надо сказать, что в данную сумму не входит перелет делегаций из других стран, это они оплатили сами.

Министр спорта подчеркнул, что такие глобальные мультиспортивные мероприятия Казань принимала последний раз 11 лет назад, когда у нас проходила Универсиада. Мундиаль не в счет, там был один только футбол, пусть и мирового класса.

Но, как заявил Леонов, мы всегда готовы принять подобные мероприятия. Об этом прямо сказал и Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закрытия Игр БРИКС в рамках празднования Сабантуя.

В процессе организации соревнований пришлось столкнуться и с чем-то новым даже для Казани - все регламенты и правила проведения Игр БРИКС были разработаны практически с нуля. Так как до этого они не проводились в таком масштабе.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов отметил, что подготовительные работы на объектах Игр БРИКС велись в круглосуточном режиме - сразу как только это стало возможным после зимнего сезона. Всего было задействовано 7534 подрядчика. Министерство ежедневно мониторило ход работ. Этот опыт будет очень полезен в дальнейшем при подготовке других масштабных мероприятий.