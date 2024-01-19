Казань в плену опасного снежного бурана

Об этом рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ, ветеран Гидрометслужбы Татарстана Роза Шафикова.

Снежный апокалипсис начался 17 января, на сутки дал передышку и снова взял старт с сегодняшнего утра. Республика на целых трое суток попадет под влияние активных циклонов с обильными осадками, метелями и штормовым ветром, серьезными заносами на дорогах.

В атмосфере создались редкие условия для активизации штормовых проявлений, вызванных взаимодействием подходящих с запада циклонических вихрей и противодействия крепнущего сибирского антициклона. В таких случаях воздушные потоки с востока и запада оказываются сжатыми, усиливаются барические градиенты и происходит вынос обильных осадков, а штормовой ветер с сильными метелями дополняют картину ненастья. На территории республики в ночь на Крещение не обошлось и без температурных качелей - от крепкого морозца к утру «потеплело» до -10 - 15, в течение дня температура повысилась до 1 - 6 градусов ниже нуля.

В субботу, 20 января, через наши районы будет проходить активный теплый атмосферный фронт - снова с обилием осадков в виде снега и мокрого снега, с метелями и ухудшением видимости до 200 метров и менее. Порывы ветра достигнут 15 - 20 м/с. Температура и ночью, и днем довольно высокая - до 0 - 5 градусов мороза.

В воскресенье, 21 января, с отходом циклона к Уралу, ночью еще сохранятся сильные осадки и метели, днем интенсивность осадков уменьшится, прогнозируется небольшой, местами по Татарстану умеренный снег. Ожидается обратный ход температурного фона: от ночных 2 - 7 градусов ниже нуля в течение дня до 8 - 13 градусов мороза к вечеру.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ожидаемые снегопады в период с 17 по 21 января дополнительно к выпавшим осадкам добавят почти месячное количество снега. Сугробы местами уже вдвое превышают многолетнюю норму для этих дней января.

В начале следующей недели, 22 января, прогнозируется прекращение осадков и понижение температуры до 12 - 17 градусов мороза. С учетом транспортных коллапсов 17 января есть большая вероятность, что движение в городе и на трассах будет сильно затруднено и даже парализовано. На расчистку от снежных заносов потребуются колоссальные силы и средства.

В погодных архивах по Казани сохранились сведения об особо опасных явлениях погоды. Пожалуй, одной из самых опасных была метель 8 февраля 1958 года, которая бушевала в течение суток при ветре 25 - 28 м/с, отмечалась почти нулевая видимость. Зафиксированы большие человеческие жертвы - тогда замерзли 95 человек (в целом по Казани и республике). Существенный ущерб был нанесен в сферах энергетики, связи и транспорта.