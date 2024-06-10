Казань в шестой раз примет турнир по плаванию для людей с синдромом Дауна

В июне Казань превратится в спортивную столицу, приняв ряд значимых мероприятий, от международных турниров до массовых спортивных инициатив.

В шестой раз Казань примет международный турнир по плаванию среди лиц с синдромом Дауна «Победим вместе», который состоится 25 июня в спортивном комплексе «Буревестник».

В рамках турнира участники не только продемонстрируют свои спортивные достижения, но и примут участие в культурно-развлекательной программе, включающей посещение Казанского цирка и творческий вечер.

Также в рамках проекта «Спорт у дома» в столице РТ стартовали занятия по йоге, гимнастике, растяжке, фитнесу и северной ходьбе на более чем 30 площадках в жилых районах Казани. Присоединиться к ним может любой желающий.