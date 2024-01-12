Казань вечерняя сияет и собирает толпы поклонников

На Спасской башне Казанского кремля сверкают огнями два татарских дракона - Зиланта. В самом кремле светятся желтым и фиолетовым ажурные арки, повсюду много елочек. Мы заприметили сразу несколько экскурсионных групп. Москвич Алим, к примеру, вместе с супругой и сыном приехали в столицу РТ первый раз в жизни.

- Вчера с гидом обошли несколько значимых мест в вашем городе, - пояснил глава семьи. - Сегодня тоже с гидом ходим по кремлю. В Казань приехали на несколько дней, хотим все посмотреть. Город у вас красивый. Украшен великолепно.

Потом мы встретили двух девушек. Анастасия рассказала, что живет в Санкт-Петербурге и приехала в Казань к родителям, а ее спутница Резеда родом из Ростова-на-Дону и в нашем городе впервые.

- Вы учились вместе? - уточнила я.

- Мы коллеги по работе, - ответила Анастасия. - Дружим много лет. Я в Казани уже неделю, успела везде погулять. Новогодняя Казань потрясающая и с каждым годом становится лучше. А Резеда приехала только вчера, и я ее веду кремль показывать - главную нашу достопримечательность.

- Концептуальненько, - коротко охарактеризовала увиденное Резеда.

Еще по кремлю гуляли юные хоккеисты из спортивной школы Санкт-Петербурга. Отец одного из мальчиков Станислав рассказал, что в Казани они со 2 января и уже скоро улетают обратно.

- У детей здесь прошли соревнования, приезжали юные хоккеисты из Набережных Челнов, - рассказал мужчина. -

Познакомились с вашими местными командами. Конечно, не обошлось и без прогулок и экскурсий. Казань - очень красивый город. Центр украшен празднично, торжественно.

Полюбовавшись территорией кремля, отправляемся на площадь Свободы. Фасад здания Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля украшен елочкой. Она переливается разноцветными огоньками. Как раз к театру подошла 40-летняя Яна, чтобы изучить репертуар.

- Казань всегда к Новому году интересно украшают, - заметила наша собеседница. - Но в январские каникулы всей семьей сидели дома из-за холодов. Один раз только выбрались посмотреть на елку у «Чаши». Нам понравилось.

На площади Свободы людей практически не было, зато на улице Баумана яблоку негде упасть. Встретили мы там много молодежи. К примеру, 18-летние студентки Дарья и Эвелина возвращались после учебы домой. Они живут тут недалеко. Девушки ходят по этой улице каждый день и уже привыкли к ярким краскам и туристам. Не смущает уличная суета и 20-летних однокурсников Андрея и Алису.

- Страшно красиво, - сказал Андрей. - Мы каждый день ходим по улице Баумана. В праздники гуляли много, грелись в кафешках. Нам не холодно!

Женщины зрелого возраста, не захотевшие представиться, рассказали, что Баумана для них не в диковинку: они работают на этой улице и ничем их тут не удивить.

- Ну да, красиво, - прокомментировала одна из них. - Каждый год город в эти дни нарядный, яркий.

Удалось встретить там и туристов. Супруги Айрат и Елена из Новокузнецка рассказали, что впервые были в Казани летом и вот приехали увидеть зимний город. «Очень красиво, - отозвались гости. - Мы в восторге!»

Прогуляйтесь по Казани вечером - и праздничное настроение вам обеспечено.