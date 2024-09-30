Казань включится в реализацию задач послания Минниханова

Мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание, посвященное реализации задач, поставленных в ежегодном послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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Особое внимание планируется уделить работе с молодежью, в том числе патриотическому воспитанию, профориентации и профилактике правонарушений. Кроме того, Казань намерена развивать новые спортивные направления, в том числе фиджитал-спорт, а также укреплять международные связи.

Ильсур Метшин подчеркнул, что особое внимание в ближайшее время будет уделено подготовке к саммиту БРИКС, а также реализации крупных городских проектов, таких как строительство Вознесенского тракта, реконструкция Горьковского шоссе, возведение нового здания театра им.Г.Камала.

Мэр Казани также отметил важность четкого исполнения законодательства при реализации национальных проектов и муниципальных программ.