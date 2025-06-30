Казань вошла в число лидеров по вводу жилья в 2024 году

Согласно исследованию РИА Новости, столица Татарстана заняла 14 позицию в общероссийском рейтинге городов по объёмам ввода жилья. За 2024 год в Казани построено 1,417 млн квадратных метров жилой недвижимости, что на 6,6% превышает показатели предыдущего периода.

На каждого жителя города приходится 1,07 квадратного метра нового жилья. Примечательно, что 41% всего жилищного фонда, возведённого в республике, сосредоточен именно в столице. По уровню обеспеченности жильём казаньцы располагают 29,2 квадратными метрами на человека.

Тройку лидеров возглавили Краснодар (2,34 кв. м/чел), Грозный (1,98 кв. м/чел) и Кызыл (1,76 кв. м/чел). В то же время Набережные Челны расположились на 78 строчке рейтинга, значительно уступив Казани по темпам строительного развития.

Среднероссийский показатель составил 0,738 квадратных метра новостроек на гражданина. Наименьшие значения зафиксированы в Мурманске (0,06 кв. м), Магадане (0,07 кв. м) и Новокузнецке (0,09 кв. м).