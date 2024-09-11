Казань вошла в десятку городов России с самым заметным ростом цен на «вторичку»

Казань оказалась в числе городов, где вторичное жилье в августе этого года дорожало наиболее значительно. Стоимость квадратного метра на «вторичке» в столице Татарстана увеличилась на 1,8%, достигнув 168,9 тысяч рублей, свидетельствуют данные аналитиков портала «Мир квартир».

Лидером по темпам роста цен на вторичное жилье стал Краснодар, где «квадрат» подорожал на 4,4%. В то же время в ряде регионов, включая Московскую область, Иваново и Сочи, наблюдалось снижение цен на вторичном рынке недвижимости.

В целом по России средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» в августе составила 116 тысяч рублей, что на 0,7% выше показателей июля.