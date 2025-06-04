Казань вошла в топ-10 цифровых городов России

Столица Татарстана впервые попала в десятку лидеров по уровню цифровизации согласно исследованию Школы управления «Сколково», сообщают «Известия». Аналитики оценили более 90 российских городов по семи ключевым направлениям: образованию, здравоохранению, транспорту, ритейлу, финансам, медиа и госуправлению.

Тройку лидеров возглавили Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. Казань разделила позиции в топ-10 с Вологдой, Салехардом и Брянском, впервые вошедшими в этот рейтинг. Также в числе передовиков оказались Тула, Краснодар и Санкт-Петербург.

Исследование выделило интересный парадокс: Екатеринбург стал единственным городом, вошедшим в топ как по предложению цифровых услуг, так и по спросу на них. Москва лидирует по доступности сервисов, но не попала в рейтинг по уровню запроса жителей – эксперты связывают это с развитостью традиционной инфраструктуры в столице.

Среди ключевых цифровых запросов россиян – онлайн-мониторинг транспорта, электронные расписания на остановках, бесконтактная оплата проезда, а также возможность прикрепляться к поликлиникам и вызывать врачей через интернет. Эти сервисы становятся стандартом для современных городов.