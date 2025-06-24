Казань вошла в топ-10 городов России для фитнес-туризма

Столица Татарстана заняла 9-е место в рейтинге самых популярных направлений для любителей спортивного отдыха летом 2025 года. Согласно данным сервиса ТВИЛ.РУ, казанские отели с хорошей фитнес-инфраструктурой пользуются стабильным спросом у туристов, заботящихся о здоровом образе жизни.

Средняя стоимость проживания в фитнес-ориентированных отелях Казани составляет 5 820 рублей за 4 ночи. Это делает город привлекательным вариантом для тех, кто хочет совместить путешествие с тренировками.

Лидером рейтинга стал Сочи с 18% бронирований вблизи спортзалов, за ним следуют Санкт-Петербург и Ялта. Казань обошла такие курортные города как Евпатория и Ейск, что свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре столицы Татарстана.

Эксперты отмечают, что популярность Казани среди фитнес-туристов обусловлена не только наличием современных спортзалов при отелях, но и развитой сетью городских фитнес-клубов, парковых зон для тренировок на свежем воздухе и специальных wellness-программ для гостей города.