Казань вошла в топ-10 городов России для фитнес-туризма

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Город
24 июня 2025  09:15

Столица Татарстана заняла 9-е место в рейтинге самых популярных направлений для любителей спортивного отдыха летом 2025 года. Согласно данным сервиса ТВИЛ.РУ, казанские отели с хорошей фитнес-инфраструктурой пользуются стабильным спросом у туристов, заботящихся о здоровом образе жизни.

Средняя стоимость проживания в фитнес-ориентированных отелях Казани составляет 5 820 рублей за 4 ночи. Это делает город привлекательным вариантом для тех, кто хочет совместить путешествие с тренировками.

Лидером рейтинга стал Сочи с 18% бронирований вблизи спортзалов, за ним следуют Санкт-Петербург и Ялта. Казань обошла такие курортные города как Евпатория и Ейск, что свидетельствует о развитой спортивной инфраструктуре столицы Татарстана.

Эксперты отмечают, что популярность Казани среди фитнес-туристов обусловлена не только наличием современных спортзалов при отелях, но и развитой сетью городских фитнес-клубов, парковых зон для тренировок на свежем воздухе и специальных wellness-программ для гостей города.

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