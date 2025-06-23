Казань вошла в топ-10 городов России для отдыха с питомцами

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Город
23 июня 2025  08:16

Столица Татарстана заняла пятое место в рейтинге самых популярных направлений для путешествий с домашними животными в июне 2025 года. Согласно данным сервиса ТВИЛ, количество бронирований отелей и квартир с питомцами в Казани выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость проживания с животными в казанских отелях составляет 5 681 рубль за три ночи. Это делает город привлекательным вариантом для владельцев домашних животных, предпочитающих комфортный и доступный отдых.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с 14% всех бронирований, за ним следуют Москва и Сочи. Казань обошла такие популярные курорты, как Ялта и Кисловодск, подтверждая статус одного из самых дружелюбных к питомцам городов России.

Растущая популярность Казани среди туристов с животными объясняется развитой инфраструктурой: множество отелей предлагают специальные условия для гостей с питомцами, а в городе появляется все больше кафе и парков, где рады четвероногим посетителям.

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