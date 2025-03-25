Казань вошла в топ-2 самых популярных городов России на майские праздники

Казань стала одним из лидеров туристического спроса на майские праздники 2025 года, разделив первое место с Санкт-Петербургом по количеству бронирований. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования Bronevik.com.

Средний чек по России вырос на 12% по сравнению с 2024 годом и составил 6,6 тыс. рублей за ночь. Общий объем бронирований увеличился на 38%, чему способствовало продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня.

Столица Татарстана обошла Москву, заняв второе место в 2024 году, и теперь делит первую строчку рейтинга с Санкт-Петербургом. На эти города приходится по 11% всех заказов в стране.

Самыми доступными направлениями стали:

Краснодар – 3,7 тыс. руб./ночь.

Рыбинск – 3,8 тыс. руб./ночь.

Йошкар-Ола – 3,9 тыс. руб./ночь.

Москва, обычно лидирующая по бронированиям, оказалась на третьем месте (7%) — эксперты связывают это с большим количеством отелей и менее ажиотажным спросом.