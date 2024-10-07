Казань вошла в топ-5 популярных городов для осеннего отдыха с детьми

Столица Татарстана заняла четвертое место в рейтинге популярности у туристов с детьми в октябре, уступив лидерство курортным направлениям.

Аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, куда россияне путешествуют с детьми этой осенью. Казань оказалась на четвертой строчке рейтинга, пропустив вперед Сочи, Санкт-Петербург и Москву. В среднем путешественники с детьми останавливаются в столице Татарстана на 3 дня.

Лидером рейтинга стал Сочи, где туристы с детьми проводят в среднем 6 дней. На втором месте – Санкт-Петербург (4 дня), на третьем – Москва (3 дня).

В десятку популярных направлений для отдыха с детьми в октябре также вошли Кисловодск, Анапа, Геленджик, Краснодар, Архыз и Красная Поляна.