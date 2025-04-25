Казань вошла в топ направлений для майского отдыха

Казань стала одним из самых востребованных городов для путешествий в майские праздники. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В списке популярных направлений также значатся Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и другие регионы. Особый интерес туристов вызывают экскурсионные программы, этнокультурные мероприятия и гастрономические туры.

Как отметил эксперт, после праздничного ажиотажа цены на поездки снизятся, что сделает путешествия более доступными в первой половине июня.