Казань вошла в топ направлений для майского отдыха

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Город
25 апреля 2025  12:41

Казань стала одним из самых востребованных городов для путешествий в майские праздники. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В списке популярных направлений также значатся Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и другие регионы. Особый интерес туристов вызывают экскурсионные программы, этнокультурные мероприятия и гастрономические туры.

Как отметил эксперт, после праздничного ажиотажа цены на поездки снизятся, что сделает путешествия более доступными в первой половине июня.

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