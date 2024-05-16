Казань вошла в топ российских городов для путешествий с питомцами

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Город
16 мая 2024  11:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань вошла в перечень лучших городов России для путешественников с домашними животными в мае, заняв шестое место в рейтинге, подготовленном сервисом ТВИЛ.РУ. Лидерами списка стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

В Казани средняя цена проживания для гостей с питомцами достигает 4917 рублей за ночь, что является наивысшей стоимостью в данной категории среди городов России. При этом только 28% арендодателей на указанном сервисе разрешают пребывание с животными, и за это может взиматься дополнительная плата в размере от 500 до 1000 рублей за день. Также может потребоваться увеличение размера страхового залога до 5–10 тысяч рублей.

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