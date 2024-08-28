Казань вошла в топ-городов с самой дорогой посуточной арендой жилья

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Город
28 августа 2024  17:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана занимает третье место по стоимости краткосрочной аренды жилья среди российских городов-миллионников. Летом 2024 года снять квартиру в столице Татарстана на сутки стоило в среднем 4,68 тысяч рублей.

Казань вошла в десятку регионов России по доле квартир в новостройках последних лет, предлагаемых для краткосрочной аренды.

По данным РБК, 37% объектов «посуточной» аренды в Казани расположены в домах, построенных после 2015 года. При этом за последние три года объем такого предложения увеличился на 13%.

Для сравнения, в Москве доля квартир в новостройках, сдаваемых посуточно, составляет всего 25%, сократившись за тот же период на 3%.

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